Politički analitičar Žarko Puhovski u N1 Newsroomu komentirao je dnevnopolitičke aktualnosti.

Osvrnuo se na konferenciju za medije Županijskog državnog odvjetništva (ŽDO) na kojoj je rečeno da je bespilotna letjelica koja je pala na glavni grad jedne od članica EU-a bila naoružana avio-bombom, koja je eksplodirala pri udaru u tlo.

“Ne znači da su govorili pogrešno. Smisao konferencije je da vas preplave informacijiama pa da na kraju ne znate o čemu je riječ. To je bio neki eksploziv koji se raspršio u čestice… Sve je nejasno, znamo da ništa ne znamo. Nisu nam ni mogli reći da boje znače Ukrajinu. Očito je bila greška i očito je krenulo iz Ukrajine. To se u ratu događa i točka”, komentirao je politički analitičar.

Na pitanje je li pressica poslužila za peglanje bombastičnih izjava, Puhovski je odgovorio:

“Htjeli su smiriti razinu napestosti. Imate potpuno nevjerojatnu situaciju, pa taj PR bezobrazluk, žena prekida državnog odvjetnika… To se u cijelom svijetu događa. Dođe žena i kaže gotovo kad je procijenila da je nezgodno.”

“NATO ne štiti naše nebo, očito ima glavne gradove prvog i drugog reda”

“Pitanje je što je ta letjelica radila u Zagrebu. Premijer je govorio podatke koji nisu točni, a koje sigurno nije izmislio, netko mu je rekao. Imao je krive informacije dva dana nakon događaja. To pokazuje da imamo nered u obrani i katastrofalan nered u NATO-u. NATO se osramotio i u Hrvatskoj i u Mađarskoj. Pokazuje da nisu u stanju za sporu letjeloicu procijeniti na kojem je teritoriju, a kamoli što drugo”, dodao je Žarko Puhovski.

Kaže da ga je kod Zorana Milanovića jako smetalo što je rekao kako to nije problem NATO-a, za koji Puhovski kaže da ne štiti naše nebo. “Očito NATO ima glavne gradove prvog reda i drugog reda u svojim planovima obrane”, ocijenio je puhovski.

“Problem je što zemlje ovdje stalno fantaziraju o ratu”

Istaknuo je kako treba podržati Srbiju da nabavi obrambeno oružje. “Ako netko hoće imati obrambeni štiti, što to nekoga ima smetati ako neće napasti. Srbija oponaša ‘ruski svet’, a Rusija Monroevu doktrinu. Srbija nema nikakvu šansu da bilo kome što nametne. Dodiku su danas postavili dodatne snage, to su sve dječje igre, ništa ozbiljno. Problem je što zemlje ovdje stalno fantaziraju o ratu”, kazao je.

Dotaknuo se i izjave vladinog izaslanika Matka Raosa, koji je 10. travnja bio u Splitu na obilježavanju obljetnice osnivanja Devete bojne HOS-a i rekao da “ne bi bilo današnje Hrvatske da nije bilo 10.travnja 1941. godine.”

“10. travnja treba obilježavati kao spomendan hrvatske nacionalne sramote. Mi smo brigadira slali kao miss svijeta. On je zviždač. Oni su hotimično oponašali tradiciju NDH i to nam je sad rekao jedan brigadir, otkrio nam je službenu tajnu. HOS je bio stranačka vojska HSP-a, kao što je službena bila stranačka vojska HDZ-a. To je vojska stranke koja željela gresivni rat. Priča se raspala za vrijeme Domovinskog rata”, rekao je.

Za Tuđmana kaže da je bio stari partizam koji se borio protiv toga. “Ja sam ’91. javno potpisao peticiju protiv uhićenja Parage”, naveo je Puhovski.

