“Žigmanovo opravdanje je kao da svećenik kaže da je zaboravio da je oženjen”

Izvor: N1

Novinar Indexa Ilko Ćimić otkriva da je među zaposlenicima HNB-a koji su trgovali obveznicama bio i nekadašnji Vujčićev savjetnik, danas šef Hanfe Ante Žigman: "Najmanje tri puta kupovao je državne obveznice neposredno prije nego što bi ih kupila sama HNB, što je utjecalo na njihov rejting. U svim tim poslovima je zaradio, a pri tome je važno reći da državne obveznice građani ne mogu kupiti na slobodnom tržištu, niti na aukcijama - to je za fizičke osobe gotovo nemoguće. " Čimić upozorava i da je Žigman donio novi pravilnik Hanfe po kojem je zaposlenicima te ustanove zabranjeno trgovanje svim ostalim domaćim vrijednosnicama osim državnih obveznica, iako tamo nikad nitko osim njega nije trgovao. "Žigman nije u imovinskoj kartici prijavio obveznice kad ih je kupio, niti kad ih je prodavao. Sada se on, koji je na čelu regulatora koji sankcionira investitore zbog krivog zareza, pravda da je riječ o nenamjernoj grešci. To je kao da svećenik nakon zaređenja kaže da je zaboravio da je oženjen i da ima djecu!"