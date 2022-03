Zašto je Ivošević toliko bitan Puljku? Orešković: Nadopunjuju se

Podijeli:







Izvor: N1

Gradonačelnik Splita, Ivica Puljak i njegov zamjenik Bojan Ivošević podnijeli su ostavke. Split će morati na nove izbore. Na pitanje zašto je Ivošević toliko bitan Puljku Orešković kaže kako će on to objasniti svojim biračima u kampanji. “I prvi put su išli kao tim, pokazali su kako se nadopunjuju, kako rade, i činjenica je da su ostvarili rezultate. To je ono što će staviti pred birače da o svemu tome presude”, dodaje Orešković.

