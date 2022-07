Podijeli:







Ljeto u Hrvatskoj vrhunsko je iskustvo. No, to se iskustvo itekako plaća, osobito u Zadru koji je prema posljednjem istraživanju najskuplji grad u Hrvatskoj. Prema podacima državnog zavoda za statistiku, prosječna četveročlana obitelj s prihodima od 10 000 kuna bi trebala oko 2000 eura za sedmodnevni odmor. To si većina ne može priuštiti.

