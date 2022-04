Stipić: Sindikati su zapravo pristali na smanjenje cijene rada

Podijeli:







Izvor: N1

Sindikati javnih i državnih službi postigli su dogovor s Vladom. nakon pregovora sa sindikatima da će osnovica plaća zaposlenim u javnim i državnim službama porasti za četiri posto od 1. svibnja, Novi pregovori uslijedit će početkom jeseni. Od 1. svibnja osnovica će porasti za 4 posto, iznos sredstava za sistematske preglede povećan je s 500 na 1200 kuna, a postignut je i dogovor oko povećanja troška za prijevoz - do sada je taj trošak bio jednu kunu, a danas je postignut dogovor da on ide na 1,35 kuna, plus korektivni mehanizam od 10 posto, u varijanti da se poveća cijena goriva. Rezultate pregovora u Dnevniku N1 komentirao je predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić.