Šagolj: Imamo dokaz da Tramišak ne govori istinu

Podijeli:







Izvor: N1

Novinar Slobodne Dalmacije Zoran Šagolj komentirao je novi krak afere eFondovi, odnosno odluku ministrice Nataše Tramišak da zaobiđe javni natječaj i dodijeli posao državnoj tvrtki Fini. "Kaže ministrica da je imala indicije da se nitko osim Omega Softwarea ne bi javio na taj natječaj. To nije istina, mi smo pronašli još dvije tvrtke koje su nam ptovrdile svoju prijavu." Posao je u konačnici za Finu ipak obavljala privatna tvrtka Gauss iz Osijeka. Ministrica je to pokušala demantirati iako je Fina potvrdila ugovor s Gaussom, a i jedni i drugi pozivaju se na odredbe ugovora kako vanjske usluge ne mogu biti plaćene iz europskih sredstava. "Uopće nije bitno je li to europski ili hrvatski novac, to je sve novac nas poreznih obveznika", kaže Šagolj kojem se čini da nikad nije vidio premijera tako odlučnog kao kad je komentirao nedorečenost u ministričinim izjavama.