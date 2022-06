Reforma zdravstva pred vratima: Stižu obavezni sistematski pregledi?

Podijeli:







Izvor: Shutterstock / ilustracija

Reforma zdravstva je pred vratima. Ove godine trebala bi biti donesena dva nova, odnosno, izmijenjena zakona - Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o dopunskom zdravstvenom osiguranju. I to nije sve. Ministar Vili Beroš najavio je i da bi se od sljedeće godine trebali provoditi obavezni sistematski pregledi. Koliko će to stajati, je li isplativo, tko su prioritetne skupine, hoće li biti penala, hoće li to predstavljati teret za obiteljske liječnike, tek su neka od pitanja koja će idućih barem mjesec dana brusiti stručna radna skupina.