Podijeli:







Izvor: N1

Građani BiH uskoro bi mogli plaćati za svaki ulazak u Europsku uniju pa tako i Hrvatsku. Zbog uvođenja sustava ETIAS za svaki ulazak u EU morat će se podnijeti elektronski zahtjev i to platiti. To vrijedi i za državljane Srbije, Crne Gore i Kosova. No, ima i izuzetaka.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.