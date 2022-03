Podijeli:







Izvor: N1

Bit će krvi do koljena. Je l' se taj izraz odnosi na cjelovitu masu tekućine dubine plitkog potoka čije mjerenje kreće od poda ili se misli na osobu po kojoj se cijedi krvi i spusti sve do koljena? Izraz je do jaja. Do jaja? Je l' to ima veze s kokošinjcem, jer ako nema, zašto dopuštamo učenicima da ga koriste?