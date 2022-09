Poskupljuju vrtići i produženi boravci u Splitu

Podijeli:







Trebalo je samo pričekati tko će biti prvi. Zbog rasta cijena energenata u Splitu poskupljuju vrtići i produženi boravci u školama i to s 480 na 600 kuna. Iako ni u Zagrebu nije blistava situacija, zasad cijene vrtića ostaju iste. Ipak gradonačelnik poručuje da ta scenarij nije isključen dođe li do dramatičnog skoka cijena. Kaže i da više od polovice roditelja vrtić plaća do 300 kuna. Val poskupljenja čini se neće zaobići ni one najmlađe. Uz drastična povećanja računa, splitske obitelji uskoro bi mogle plaćati i skuplje vrtiće za svoje najmlađe. Gradonačelnik Puljak im danas poručuje – sve je to za bolji standard naše djece.