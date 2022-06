Podijeli:







Izvor: N1

To što hrvatski birač može oprostiti hrvatskom političaru ponekad se čini da ne bi majka sinu. Od korupcije do seks skandala, osim onih koji su još služe zatvorsku kaznu, većini političara takve vrste afera nisu uopće naškodile. Zašto je to tako i može li se taj obrazac promijeniti?