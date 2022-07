Pelješki most ipak nije pomirio Milanovića i Plenkovića

Podijeli:







Izvor: N1

Svečanost otvorenja Pelješkog mosta do te je mjere bila ganutljiva da je čak i ljute političke rivale premijera i predsjednika - nakon mjeseci hladnog zaobilaženja - nagnala na stisak ruke i obostrane poruke o zajedništvu. Mnogi su pomislili da je Pelješki most otvorio i novu topliju rundu odnosa između Pantovčaka i Banskih dvora no, čini se, ništa od toga. Milanović danas ponovno oštro o premijeru - dok ne makne ministra obrane - poručuje - ništa od bolje suradnje.