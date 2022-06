Ono što je Exit za Novi Sad ili Siget za Budimpeštu, to je INmusic za Zagreb

Podijeli:







Izvor: N1

INmusic Festival, i ove će se godine, po 15. put održati na zagrebačkom Jarunu i ondje okupiti najbolja domaća i svjetska imena suvremene glazbene scene. Od 20. do 23. lipnja, Jarunom će odjekivati sjajna glazba. The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Kasabian... neka su od velikih imena ovogodišnjeg festivala. U Novom danu razgovarali smo s glazbenim kritičarom Hrvojem Horvatom i Nikolom Runjevcom iz glazbenog trojca Them Moose Rush, koji nastupa na Inmusic.