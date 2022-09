“Tvorničke postavke” – komedija je zapravo ubrzana tragedija

“Ljudima je sada potrebna komedija, vidjela sam to na sceni, treba svakim danom sve više. Željela sam vidjeti kako to izgleda s druge strane i nije lako. Cijelo vrijeme brineš da ne napraviš nešto krivo. Moj redateljski cilj je je bio napraviti predstavu u kojoj će uživati glumci, ali i gledatelji”, rekla je Marinković.

“Živimo u vremenu koje je kao neko ubrzanje, kao da ide sve luđe i luđe. Moj poriv je – samo stani, zaustavi sve i sagledaj što je realno, a što nije u toj cijeloj konfuziji. Mislim da ne mogu ništa drugo napraviti nego ono što radim. Nemoguće je pratiti, a kamoli se poistovjetiti jer bi se čovjek onda ubio već puno puta.

Ovo je “feel good komedija”. Komedija je zapravo ubrzana tragedija. Dobro je da dotakne ono što se nas tiče kao gledatelja”, kazala je.

U predstavi su dva bračna para. Jedni su zagrabački bračni par, jedan ima društveni status, on je otorinolaringolog, ona je atropolog, on se kandidira za predsjednika. Njima se doseli bračni par kat iznad njih. Oni su pjevači i sve su samo ne tihi i posvećeni. To je velika iritacija. Što se dogodi – dođite pa ćete vidjeti.

U glavnim ulogama igraju: Ana Begić Tahiri, Amar Bukvić, Iva Jerković i Ivan Čuić. Premijera je u Vidri 2. listopada.

