Saborska zastupnica Možemo! Urša Raukar Gamulin gostovala je u Novom danu te je govorila o političkim aktualnostima.

Vladajuća koalicija želi mijenjati Ustav zbog referenduma. 101 zastupnik treba biti za promjenu Ustava i svaki put kad je potrebno dvije trećine podrške zastupnika mogući su neki uvjeti iz oporbe. U Novom danu sa saborskom zastupnicom Možemo!, Uršom Raukar Gamulin, razgovarali smo, među ostalim, o tome hoće li uvjet progresivne oporbe biti pravo na pobačaj i kako vidi početne ideje o reformi zdravstva…

“Mi imamo Zakon koji omogućava pravo na pobačaj međutim problem je u tome što se taj zakon opstruira. Opstruira se prizivom savjesti. Pobačaj se u visokom postotku obavlja bez anestezije naživo, kao opomena ili možda kazna. Imamo problem što se ideologija uplela u medicinu. Imamo Ustavni sud koji je prije par godina dao nalog Vladi da se taj Zakon osuvremeni, ali da ne smije ići ispod dosegnutih prava. Premijer je čak rekao da nema namjeru s time baviti. Mi smo za to da se u Ustav vrati slobodno pravo, žensko pravo na odlučivanje o reproduktivnom zravlju. Moramo svim pravnim sredstvima i ustavnim kategorijama zaštititi žensko pravo na slobodno odlučivanje”, rekla je.

Na pitanje hoće li uvjetovati upis pobačaja u Ustav u zamjenu za podršku većini na pitanju referenduma, kaže:

“Prijedlog HDZ-a o Zakonu o referendumu nije na stolu, o njemu se načelno govori, što će se predložiti konkretno, to još uvijek nije poznato. Na koji način će postupiti progresivna oporba, vidjet ćemo kad vidimo prijedlog. Prilika je sasvim sigurno da se na dnevni red stavi pravo žena na slobodno odlučivanje i smatramo da to treba ući u Ustav gdje je i bilo. Mislim da najprije trebamo pričekati prijedlog HDZ-a. Rokovi, broj potpisa, ustavnost… Tu ima puno parametara kako bi imali liberalizaciju referenduma”.

“Tvrdnje ministra Beroša da će uvažiti struku nisu uvjerljive”

“Ja sam u saboru godinu dana. To je načelna tema da će ministar uvažiti pravila struke. Digle su se komore i udruge protiv Zakona o sigurnosti na cestama, u Saboru se u prvom čitanju upozoravalo, ništa se nije promjenilo. Svaki dan će obiteljski liječnici morati procijenjivati je li netko sposoban za volan. Svi su digli glas argumentirano protiv toga. Ništa se nije dogodilo. Mogu vam odmah reći kako će to sutra na glasovanju izgledati, na žalost. Krleža je to fantastično nazvao: njihova kompaktna većina, bez obzira o čemu se radi, bez obzira koji su argumenti s druge strane, sa stručne strane, oni svoje ruke dižu u jednoj mehanici koja je loša za Hrvatsku.

Te tvrdnje ministara Beroša da će biti u skladu sa strukom, nisu uvjerljive. Vladajući isključuju struku u mnogim stvarima. Mi u Saboru nastojimo donijeti kvalitetne i utemeljene argumente. Živimo u Saboru u kojem se a priori prijedlozi oporbe odbacuju. To su pljeskovi u Saboru kad se neki amandman uvaži. Inzistira se na zakonima i reformama koje nisu provedive. Imali smo reformu socijalne skrbi protiv koje je stala struka i akademska zajednica i oporba”, zaključuje.

