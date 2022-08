“Ako Uprava ne provjerava ugovore, možemo ih zamijeniti skriptom na serveru”

Podijeli:







Komunikacijski konzultant, informatički forenzičar Marko Rakar gostovao je u Novom danu i komentirao pljačku Ine. “Ina je prodala nešto po jednoj cijeni, a ispostavilo se da je tržišna cijena tog istog proizvoda puno veća. Zanimljivo je da Ina dosad nije izrijekom rekla da je pretrpjela neku štetu. Ja očekujem da će to reći, jednostavno su prisiljeni to napraviti, htjeli to ili ne, jer kad cijela situacija dođe do suda, ako se ispostavi da nije bilo štete u Ini, onda slučaja de facto nema. Bit će vrlo zanimljivo gledati tu sudsku trakavicu, kako će se rasplitati i kako će u konačnici završiti”, rekao je Rakar.