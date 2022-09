Paparella: Žamboki nije imao sreće

Podijeli:







Izvor: N1

Urednik portala Zagrebi.hr Saša Paparella donosi pregled karijere predsjednika Upravnog vijeća Here Danijela Žambokija, koji je odlučio nakon podnošenja ostavke više se ne pojavljivati u javnosti, pa je tako izbjegao i danas braniti izvještaj svoje agencije u Saboru . "Žamboki je tipičan kadar malih koalicijskih partnera velikih stranaka, koji su u Hrvatskoj godinama dobivali restor energetike koji nije bio zanimljiv velikima," kaže Paparella. "Kada je prvi put postao šef Here, bio je prozivan jer uopće nije imao energetskog iskustva, pa smiješno zvuči njegovo opravdanje je morao 12 mjeseci primati plaću nakon smjene jer se nije smio zaposliti u energetskom sektoru. Kao da bi ga itko zaposlio u sektoru o kojem nema znanja. " Paparella podsjeća i da je Žamboki godinama sjedio u Nadzornom odboru Karlovačke banke, iako to sada prešućuje, a na pitanja o malverzacijama iz tog vremena na sudu odgovara da se ne sjeća. "Žamboki nije imao sreće, kada se drugi put vratio u Heru, zadesili su ga problemi s kojima se nije znao nositi," zaključuje urednik zagrebi.hr.

