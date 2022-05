Marijana Grbeša: Mainstream mediji su u krizi, ali izlaz postoji

Podijeli:







Izvor: N1

Uoči GONG-ove sutrašnje međunarodne stručne konferencije na temu dezinformacija koje nisu samo problem društvenih mreža već i mainstream medija, u Newsroomu je gostovala jedna od panelistica profesorica s Fakulteta političkih znanosti i istraživačica Pro-facta Marijana Grbeša. Istraživanje Pro-facta na primjeru covida pokazao je da kolanje dezinformacija funkcinora na način jednog prilično robusnog "džuboksa" u koji možete ubaciti različitu temu i on je prožvače kroz svoj vrlo sličan diskurs u čijoj je srži cijeli niz teorija zavjere. Problem, raste do neslućenih rzamjera kada takve dezinformacije dopru u mainstream medije i dolaze do široke publike. Na globalnoj razini taj je problem prepoznat i čine se dodatni napori da se to suzbija unatoč otporima. Masovni mediji jesu u krizi, zbog profita i potrebe digitalizacije kreće utrka za "klikanjem". Riješenja ipak postoje. Više detalja i cijeli razgovor pogledajte u videu.

