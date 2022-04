“Mađarska bi zbog sukoba s Poljskom mogla u nekim slučajevima ostati sama”

Podijeli:







Dopisnik ljubljanskog Dela iz Bruxellesa Peter Žerjavič analizirao je odnos Mađarske i Europske unije nakon posljednjih izbora: "Europska komisija sada nema razloga ne nastaviti proces protiv Mađarske zbog kršenja vladavine prava, no to je dugačak proces u kojem se Mađarska u konačnici može žaliti i Sudu Europske unije," kaže Žerjavič. "Mađarskoj bi se međutim moglo dogoditi, nakon sve lošijih odnosa u s Poljskom, da u nekim pitanjima ostane potpuno sama. Do sada je mogla računati na to da će Poljska uložiti veto u slučaju da se na razini Unije pokuša donijeti neka odluka koja će jako štetiti Mađarskoj." Žerjavič smatra da će sljedeći potezi Viktora Orbana ovisiti i o rezultatima njegovih saveznika na predstojećim izborima, prije svega Le Pen u Francuskoj i Janše u Sloveniji.

