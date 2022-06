Goldstein: Lav antisemitizma nikad ne spava

Podijeli:







"Umjereno sam optimističan," kaže autor knjige "Antisemitizam u Hrvatskoj od srednjeg vijeka do danas" Ivo Goldstein. "Antisemitska mržnja u Hrvatskoj vrhunac je dosegla od 1941. do 1945., onda se pojavljivala devedesetih pa se stišavala. Sada svjedočimo povremenim ispadima koji su znakoviti i pokazuju da taj lav nikad ne spava. Na primjer, kad je moj otac umro, hvarski župnik je izjavljivao da je sretan. Ili kad je uoči izbora 2007., Šemso Tanković proučio da su za tragediju 11. rujna krivi američki Židovi jer je to samo njima odgovaralo. Večernjak je to stavio u naslov - možete li zamisliti naslov da su za tragediju Vukovara krivi Hrvati jer je njima to odgovaralo?"

