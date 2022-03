Enyedi: Mađari su 10 godina izloženi proruskoj propagandi

Podijeli:







Izvor: N1

Zsolt Enyedi, profesor Srednjeuropskog sveučilišta koje je pod Orbanovim pritiskom odselilo iz Budimpešte u Beč, komentirao je situaciju u Mađarskoj uoči parlamentarnih izbora. "Sve se promijenilo nakon ruskog napada na Ukrajinu, Orban uspijeva uvjeriti građane da je on jamac mira". kaže Enyedi. "Mađari su izloženi desetogodišnjoj proruskoj propagandi medija bliskih Orbanu, i ovdje se prezentira narativ da su Ukrajinci također krivi za rat. Kritičari su pod pritiskom, od mog Sveučilišta do novinara i aktivista koji su bili meta špijunskog softvera Pegaz. Za zajedničkog premijerskog kandidata ujedinjene oporbe, Petera Marki-Zaya, kaže da mu je ista stvar i prednost i mana: "On je amater, nije profesionalni političar. Autentičan je, ali zbog neiskustva radi i mnogo grešaka".