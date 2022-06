Benčić: HDZ ima unutarnji problem

Podijeli:







Izvor: n1

Predsjednica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić gostovala je u Newsroomu. Komentirala je aktualne teme, a na početku se osvrnula na HDZ-ovu inicijativu izmjene Ustava vezano uz referendum. "Sličan je prijedlog SDP-ovom, nećemo se izjašnjavati dok to ne proučimo", rekla je. Dotaknula se i izmjene Zakona o pobačaju. "HDZ ima unutarnji problem - jasno su vidjeli da su stranka u kojoj članovi zastupaju tezu s kojom se slaže niti 20 posto građana, a to je da se ograniči ili zabrani pristup pobačaju", istaknula je Benčić.