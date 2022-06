Podijeli:







Izvor: N1

Uoči same špice turističke sezone u Newsroomu je gostovao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić koji je danas i ponovno izbabran za još jedan mandat na toj funkciji. Početak najfrekventnijih mjeseci prati i ponovni porast brojki zaraženih od korone. Staničić kaže da to jest zabrinjavajuće i zahtjeva dodatni oprez i svih u turizmu. No isto tako iza nas su dvije pandemijske godine, pa su turistički radnici spremni na pojačane mjere opreza i u ovoj sezoni. Što se tiče turističke 2022. ona je već u nekim segmentima premašila rekordnu 2019., jer već je sada 20 posto više fiskaliziranih računa. Staničić je komentirao i cijene ugostiteljske ponude u svjetlu pritužbi turista na , za njih, neopravdano visoke iznose. Vjeruje da to nije masovna pojava, ali i da u Hrvatskoj svatko može dobiti uslugu sukladno svojim mogućnostima. Hotelski i drugi smještaj zbog inflacije i energetske krize jest, kaže, nešto poskupio u odnosu na lani, ali i to ovisi o ponudi i potražnji. Što se tiče bolne točke, nedostatka radne snage, kaže da se na tom pitanju intenzivno radi i da je to dugodoišnji problem koji se ne može riješiti "preko noći."