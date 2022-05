Podijeli:







Izvor: N1

Nakon više od 5 mjeseci od nestanka konačno je poznata sudbina nestalog Mateja Periša. Tijelo koje je jučer pronađeno u Dunavu pripada Mateju. Potvrdila je to DNA analiza. Prema prvim rezultatima obdukcije navjerojatniji uzrok smrti je utapanje, no to se još ne može sa sigurnošću potvrditi.

