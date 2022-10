Marić: Pobjeda Komšića nije bila upitna, zato je Čović i kandidirao Krišto

Podijeli:







Politička analitičarka Ivana Marić gostovala je u N1 studiju uživo i analizirala izbore u BiH. “Očekivana je pobjeda Željka Komšića za člana Predsjedništva kao Hrvata, to nije upitno i zato je Čović i kandidirao Borjanu Krišto, a da on ne bude kandidat na izborima. Iznenađuje poraz Bakira Izetbegovića, a pobjeda Denisa Bećirovića koji je ostvario veliku prednost. To je pokazatelj da takva politika više nije toliko plodonosna u BiH, politika razaranja, podizanja nacionalnih tenzija, širenje straha, sve što je SDA pokazao”, rekla je Marić.