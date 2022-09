Strah od pada vrijednosti novca povećao cijenu zlata

Podijeli:







Izvor: Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

Ljudi u vrijeme velikih kriza pa i oni suočeni s velikim minusima, često prodaju obiteljsku zlatninu, od lančića do vjenčanih prstena pa čak i zlatne zube. No, ipak raste s druge strane kupovina investicijskog zlata kao oblika štednje. Posebno je promet narastao na početku ukrajinskog rata kada su se ljudi počeli panično bojati pada vrijednosti novca. I danas je promet zlatom velik, tvrde specijalizirane brokerske kuće, podsjećajući da su prinosi na štednju u zlatu godišnje i do 8-9 posto....

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.