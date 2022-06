Podijeli:







Prijevoz do otoka u Splitskom arhipelagu skočio je za 30 posto u odnosu na prošlu godinu. Vožnju katamaranom do Visa u jednom smjeru platit ćete 63, a do Hvara čak 120 kuna. Turistima to čini se ne smeta, pa se od ranog jutra na blagajnama stvaraju veliki redovi. Posljednja slamka spasa čini se i ovog su puta turisti koji se, na našu sreću, ne libe potrošiti koju kunu više.

