Problemi s prijevozom učenika

Izvor: Pixabay / Ilustracija

Mnoga sela i slabo naseljena mjesta u Hrvatskoj bi mogla ostati bez autobusnih linija, a to bi značilo i da mnogi srednjoskolci ne bi imali kako do škole. Poruka je to Udruge autobusnih javnolinijiskih prijevoznika koji zbog porasta cijena i malog broja ljudi na takvim linijama kažu da su neprofitabilne. Od županija traže brzu akciju, a od Ministaratva da se jače uključi u uspostavu modela javne usluge koju je po europskim direktivana Hrvatska odavno trebala početi provoditi.

