Podijeli:







Izvor: Photo by Lukas Blazek on Unsplash

Noćas u dva sata počinje ljetno računanje vremena pomicanjem kazaljki satova u 2 sata u noći na 3 sata. Prelaskom na ljetno vrijeme struja utrošena od 8 do 22 sata obračunavat će se prema višoj tarifi, a od 22 do 8 sati prema nižoj. Unatoč promjeni na automobilima do 31. ožujka svjetla moraju biti uključena i danju. Iako je Europska komisija prije nekoliko godina predložila ukidanje sezonskog pomicanja sata, članice EU-a o tome se još nisu dogovorile, a čini se da u dogledno vrijeme ni neće. U svakom slučaju, noćas spavamo sat vremena kraće.