Kako je kriminalna hobotnica opljačkala INA-u?

Do jučer s gotovo pola milijarde kuna na računu, sada s lisicima iza rešetaka. Šef sektora za plin u Ini tereti se da je organizirao kriminalnu hobotnicu s još četvero suokrivljenika s kojima je iz Ine izvukao milijardu i 40 milijuna kuna.

“U odnosu na svih pet okrivljenika određen je istražni zatvor po traženim osnovama zbog opasnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja dijela u trajanju od mjesec dana. Svjedoci uopće nisu saslušani jer je tek istraga otvorena danas”, rekla je Danijela Raspudić Tomac, zamjenica ravnateljice USKOK-a.

I možda bi sve prošlo neopaženo da velika svota novca nije završila na računu Škugorovog oca Dane koji je umirovljenik. Prilikom ulaska u sudnicu novinarima je rekao kratko – lešinari.

“Ured za sprječavanje pranja novca nakon što je zaprimio obavijesti o sumnjivim transakcijama od banaka proveo analitičku obradu, o svemu obavijestio USKOK koji je onda sukladno svojim ovlastima i Zakonu o kaznenom postupku započeo kriminalističko istraživanje”, kazao je Ante Biluš iz Ureda za sprječavanje pranja novca.

Novac s okrivljenikovih računa blokiran je u subotu, a cijela akcija Ureda za sprječavanje pranja novca, Porezne uprave i USKOK-a trajala je tri mjeseca.

“I ovo je ustvari specifičan slučaj jer je u biti rezultirao s blokadom najvećeg iznosa u povijesti Ureda. Blokirano je 813 milijuna kuna u osam poslovnih banaka na 16 računa, u 6 otvorenih investicijskih fondova, a blokirane su i nekretnine”, rekao je Ante Biluš.

Među okrivljenicima je i predsjednik Hrvatske odvjetničke komore Josip Šurjak kojem prijeti oduzimanje odvjetničke licence.

“Hrvatska odvjetnička komora je nakon primitka obavijesti Županijskog suda u Zagrebu o tome da je Josipu Šurjaku određen istražni zatvor, sukladno odredbama Zakona o odvjetništvu i Statuta HOK-a donijela rješenje kojim se odvjetniku Josipu Šurjaku obustavlja pravo na obavljanje odvjetništva. O vođenju predmetnog kaznenog postupka obaviještena su disciplinska tijela HOK-a, radi pokretanja disciplinskog postupka protiv odvjetnika Josipa Šurjaka, zbog osnovane sumnje u počinjenje teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva”, stoji u priopćenju Komore.

Šurjak je s Goranom Husićem osnovao tvrtku OMS Upravljanje koja je od Plinare Istočne Slavonije, a kasnije i izravno od Ine kupovala plin po deseterostruko nižoj cijeni od one po kojoj su je prodavali na inozemnom tržištu. Najveća je to akcija blokade novca.

“Ponekad se prezentira da djelujemo kao otoci, ali to su u ovom slučaju nije dogodilo. Svaka od institucija je u rekordnom roku odradila svoj dio posla i možemo reći da je sve skupa trajalo negdje oko tri mjeseca, od početka predmeta do uhićenja”, kazao je Božidar Kutleša, ravnatelj Porezne uprave.

Jedina koja se, prema Uskoku, nije novčano okoristila je predsjednica Uprave tvrtke Plirana istočne Slavonije Marija Ratkić. Prema izvoru bliskom istrazi N1 je doznao da je upravo od tamo u Vladu stiglo upozorenje na ekstremno visoke zarade u preprodaji plina prije akcije Uskoka.

“Prvi put to čujem. Tko je to i kad rekao i kome? Recite mi tko je kome i kada kazao, ja zovem nadležnog ministra i kabinet i nitko ne zna ništa o tome. Deset puta smo provjeravali i nemamo saznanja o tome. Kako da vam to još kažem, na slovenskom?”, odogovrio je na upit novinarima Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH.

I resorni ministar kaže da nije dobio informaciju o nepravilnostima.

“Ja osobno o tome nisam imao nikakva saznanja”, rekao je Davor Filipović, ministar gospodarstva.

Odvjetnici sada pripremiju strategiju obrane, a imaju i rok za potencijalnu žalbu na istragu i istražni zatvor.

