Podijeli:







Izvor: N1

Odmah nakon uklanjanja pozornice i pirotehnike oko 1 sat i 15 minuta iza ponoći most je otvoren za promet. bilo je puno onih koji se željeli provozati među prvima - ali s obzirom na brojke koje su tijekom dana stizale iz nadzornog centra očito je da su mnogi pričekali da se nakon proslave dobro odmore i onda prijeđu s jedne na drugu stranu. to je do 17 sati učinilo čak 10165 vozača.