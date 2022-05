Podijeli:







Izvor: N1

Zbog Dana državnosti mnogi su iskoristili produženi vikend za odlazak na more. No i bez vikendaša turista ima. Do početka svibnja Hrvatsku je posjetilo 1,6 milijuna gostiju. Brojke su nekoliko puta bolje nego 2021, no i dalje nisu dosegle rekordnu 2019. Ali zato cijene idu u nebo kao posljedica inflacije. Naša je ekipa danas obišla Split i Omiš.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.