Ilustracija

Bolnički liječnici neće smjeti raditi privatno ako njihov odjel ima preduge liste čekanja. Ideja je to kojom bi ministar Beroš, prema informacijama Jutarnjeg lista, mogao pokušati smanjiti liste čekanja. Pacijentima se ideja naravno svidjela, no bolnički liječnici mu poručuju - to je glupost i floskula koja neće smanjiti liste čekanja nego uzrokovati još veći kaos.