Benčić: Premijer mora objasniti zašto ministar odlazi

Izvor: N1

Saborska zastupnica Sandra Benčić, komentirajući ostavku ministra financija, Zdravka Marića, rekla je ni na kome nije da spekulira zašto je dao ostavku te da on to mora reći, a premijer objasniti kako je do toga došlo i zašto ministar odlazi. "Mi smo sada u situaciji da je, osim što su ministri odlazili tako da ih je policija odvozila iz Vlade, došli do situacije da ti ministri iz Vlade odlaze, navodno, dobrovoljno", rekla je Benčić.

