Matijević: Puljak je razočarao sve partnere

Izvor: N1

U Newsroomu je gostovao kandidat SDP-a za splitskog gradonačelnika Davor Matijević, dosadašnji gradski vijećnik. Priznaje da Puljak ima prednost u "novom miješanju karata, no ne misli da mu je pobjeda osigurana. Rekao je da ima dovoljno vremena do izbora da svi kandidati predstave svoj program i kako vide Split u sljedećem razdoblju. Baš važne gradske teme su one teme, koje Puljak iz nekog razloga zaobilazi i više se koncentrira na nacionalnu politiku. Ni HDZ-ov kandidat Zoran Đogaš, prema Matijeviću, ne ulazi spreman. Kaže, nema nikakva iskustva u gradskoj politici i čudi ga što se uopće kandidirao. Puljka, koji je nedavno prekrižio SDP optužujući ih da su tražili mjesta u gradskim tvrtkama, Matijević je tužio jer, kaže širi neistine. Smatra da se Split mora jednako razvijati u svim četvrtima, a ne koncentrirati se samo na središte. Misli i da se prema primjeru Brodotrogira, treba pomoći Brodosplitu i da se tu gradska vlast mora više angažirati. Cijeli razgovor pogledajte u videu.

