Lijek za oboljele od COVID-a Paxlovid u Hrvatskoj nikad nije niti naručen

Izvor: N1

Lijek za oboljele od COVID-a Paxlovid još je u veljači uvršten u protokol za liječenje, ali do danas, taj lijek u Hrvatskoj ne postoji. Ne zato jer je potrošen, nego zato što nikad nije niti naručen. Kolikim je oboljelima, pa i u međuvremenu preminulima, mogao pomoći, teško je pobrojati. Ali činjenica je da je odgovornost za to na Ministarstvu. Njegov čelni čovjek Vili Beroš ni tu odgovornost, kao ni za bilo što ranije, ne prihvaća. Ministarstvo tako nevješto to prebacuje na Europsku komisiju.