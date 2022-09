Kinder će najvjerojatnije biti razrješen dužnosti, čeka se odgovor premijera

Podijeli:







Izvor: N1

Ravnatelj Vojno-sigurnosne obavještajne agencije Ivica Kinder najvjerojatnije će biti razrješen. Nakon što je to predložio predsjednik države, čeka se odgovor premijera koji će na to odgovoriti nakon povratka iz New Yorka. Da je u konkretnom slučaju nenamjenskog trošenja novca u agenciji, jasna zapovjedna odgovornost, tumači i šef saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Siniša Hajdaš Dončić koji svejedno tvrdi da sustav funkcionira.