Kakva je situacija s ugradnjom solarnih panela u Hrvatskoj?

Podijeli:







Izvor: Unsplash / Ilustracija

Europska komisija u srijedu je predložila da se do 2025. godine uvede obveza o ugradnji solarnih panela na krovove novih trgovina i javnih zgrada, a do 2029. na nove stambene zgrade. “To je ambiciozno, ali realno”, izjavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen. Taj prijedlog dio je plana nazvanog “REPowerEU” koji ima za cilj prestanak ovisnosti EU-a o ruskim energentima do 2027. godine kroz brži razvoj proizvodnje energije iz obnovljivih izvora u kombinaciji sa štednjom energije i alternativnim pravcima za dobavu plina.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.