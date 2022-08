Kako izgleda imovinska kartica uhićene donatorice HDZ-a?

Podijeli:







Izvor: Slavko Midzor/PIXSELL

Donatorica HDZ-a, do jučer predsjednica uprave Plinare istočne Slavonije, trenutačno stanarka zagrebačkog Remetinca.

Iako se spekuliralo da je Marija Ratkić krivnju priznala, njezin odvjetnik tvrdi: “Nije točno da je Marija Ratkić priznala za što se tereti, to je netočno. Ona je već pri ispitivanju davala relevantne podatke, nikakvu imovinsku korist ona u ovome nije pribavila. Ona neće biti u statusu svjedoka pokajnika.”

“Podatak da je Škugor utjecao ne mogu potvrditi. Ona je imala primarni interes da opskrbljuje dosadašnje korisnike i nikakav drugi, ovisila je o Ini.”

Zbog opasnosti od ponavljanja djela, Ratkić je određen istražni zatvor, ali kako je dala ostavku za koji dan, kada stigne u sudski registar očekuje se njezin izlazak iz Remetinca. Prema imovinskoj kartici neudana je i nema djece. Prima je plaću od 20 tisuća i 800 kuna te posjeduje pet stanova. Po jedan u Vinkovcima i Zagrebu su njezini, dok je u još tri u Zagrebu suvlasnica. Ima i dvije garaže i novi automobil Passat.

vezane vijesti Milanović: U energetskom sektoru se ništa ne događa bez sudjelovanja Vlade INA odgovorila Vanđeliću: “Izvrće činjenice”

Nakon njezine ostavke, tvrtka treba dobiti novog šefa. No, da bi se izabralo novog čelnika potreban je i glas člana nadzornog odbora iz INA-e, ali problem je što je to – Damir Škugor, također u pritvoru.

“U svakom slučaju ne smijemo dopustiti da bilo kakav vremenski odmak utječe na sigurnost građana. Možete li to garantirati? Gledajte, ja ću u zakonskim propisima sve od sebe dati, zakonsku proceduru ne mogu ubrzati, ako nemam predstavnika ne vidim na koji način”, kaže vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić.

Županija Vukovarsko-srijemska drži 40 posto udjela u PIS-u. Župan tvrdi da nisu mogli znati što direktorica radi.

“Čujte, teško je reći da se moglo prevenirati, mislim da je to bilo teško, održana je sjednica NO-a, ja sam isto tako pregledao dokumente koji su bili podastrti.”

Do uhićenja Marije Ratkić, malo tko je za nju u ostatku Hrvatske znao. Nije se medijski eksponirala, no, Vinkovčane, od kojih se mnogi griju na plin koji im isporučuje upravo Plinara istočne Slavonije, to što se dogodilo – ne iznenađuje.

Dok županija čeka da INA, odnosno Croplin imenuje svog predstavnika kako bi mogli izabrati novo vodstvo, predsjednik Domovinskog pokreta koji je i sam bio dio loklane HDZ-ove politike ne vjeruje u priču da nitko ništa nije znao.

“To je sfera vinkovačkog i županijskog HDZ-a, iz izjave direktorice sam se uvjerio da je ovo bila takva prva transakcija gdje je plin preprodan, do tada se bavila regionalnom distrbucijom plina, očito da kroz ovu mrežu gdje vidite da članovi i direktori INA-e sjede u NO-u ili upravi samog PIS-a, koliko je ta mreža razgranata”, kaže Ivan Penava.

Tko je kriv, tko je uzeo novac, a tko pomagao pokazat će istraga i suđenje. A ono, po hrvatskom običaju, u ovakvim slučajevima traje toliko dugo da javnost već zaboravi za što se okrivljenicima sudi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.