Podijeli:







Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković obišao je Pelješki most koji bi, tvrdi, trebao biti otvoren njakasnije do kraja srpnja. Ipak ni domaći ni gosti ni ove turističke sezone neće moći mostom jer nisu završeni svi radovi oko obilaznice. Taj dio posla planira se završiti do kraja ove godine.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.