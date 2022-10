Građani nezadovoljni brzinom obnove Zagreba

Podijeli:







Nakon što ih je zagrebački potres, doslovno ostavio bez krova nad glavom učenici đačkog doma u Centru vratili su se nazad, u nove i uređene prostore. To, nitko ne spori, samo se građani ljute na dinamiku kojom obnova ide. Ministar tvrdi da će ići brže, no je li to samo još jedno obećanje? Gotovo dvije i pol godine nakon potresa, 80 đaka jedva je dočekalo povratak u obnovljene i uređene prostorije učeničkog doma u centru. Jedna od njih je i maturantica Ena, u ovoj sobi provela je prvi razred srednje škole.

