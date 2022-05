Gotovac: Nije slučajno da na Svetom Duhu svi ginekolozi imaju priziv savjesti

Podijeli:







Čelnik SDP-a Grada Zagreba Viktor Gotovac bio je gost Newsrooma. Komentirao je informaciju koja se u ponedjeljak pojavila u medijima, a to je da je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh nestalo lijekova u vrijednosti dva milijuna kuna. "Čini mi se da smo prepuštenima onima kojima je to posao da utvrđuju te činjenice. Ne bih rekao da to ima puno veze s ovom vlašću. To nije baš nešto što možete prodati na tržnici. Kad zagrebete po problemima, obično bude da se pojavljuju i neki drugi problemi. Izgleda da ovom gradu ostaju samo gubici i da ne možemo krenuti prema naprijed i nositi se s onime što nam je ostavljeno", rekao je Gotovac.