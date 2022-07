Diplomatska drama na relaciji Beograd – Zagreb

Podijeli:







Nove trzavice na relaciji Beograd-Zagreb. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić imao je namjeru danas posjetiti Jasenovac i Pakrac, no hrvatske vlasti mu to nisu dopustile jer je to namjeravao učiniti van svih protokola, bez službene obavijesti hrvatskim vlastima i bez koordinacije s veleposlanstvom. Na zabranu ulaska vlasti u Beogradu reagirale su burno nazivajući takvu odluku zastrašujućom. Odmah su uzvratili protumjerom: Svi hrvatski dužnosnici od danas su u posebnom režimu kontrole. Reagirao je i šef SDSS-a Milorad Pupovac preko kojeg je Vlada i doznala za Vučićeve namjere. Kaže, ovo se nije smjelo dogoditi.

