Budnicom dubrovačkih trombunjera jutros počela proslava otvaranja Pelješkog most

Izvor: N1 / Božidar Lončar

Budnicom dubrovačkih trombunjera jutros je počela proslava otvaranja Pelješkog mosta. Brijestom je potom odjeknula pjesma Vila Velebita u režiji dubrovačkih limenih puhača i mažoretkinja. Čast da prvi, iako trčeći, prođu mostom, imalo je više od 250 trkača iz cijele zemlje u revijalnoj utrci Du motion. U muškoj konkurenciji prvi je stigao Leo, a u Ženskoj Lukrecija. Visoke temperature nisu spriječile posjetitelje u povijesnoj šetnji do prvog pilona, a zapjevao se slavonski bećarac... Priliku da isprobaju most iskoristili su i Bračani. Nije im bilo teško potegnuti sa svog otoka da bi svjedočili povijesti. Događanja nije bilo sam na mostu nego i na moru ispod njega. Točno u podne - utrka neretvanskih lađara koja se tradiconalno održava u kolovozu posebno za ovu prigodu. Slavlje se će se s obje strane mosta nastaviti do dugo u noć, a u promet će biti pušten točno u ponoć.