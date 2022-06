Anđelić: Kladioničari misle da bi novi premijer UK-a mogao biti Jeremy Hunt

Podijeli:







Izvor: N1

Britanski premijer Boris Johnson danas se suočava s glasanjem o nepovjerenju koje su mu priredili zastupnici njegove vlastite stranke, kroz proceduru Odbora 1922. Neven Anđelić s Regent Universityja kaže da javnost s nestrpljenjem očekuje rasplet: "Kladioničari vjeruju da je Jeremy Hunt najizgledniji nasljednik Borisa Johnsona, ako ovaj odstupi. No pitanje je hoće li se to dogoditi i kako će Johnson uopće tumačiti rezultate". Anđelić misli da je Johnson najradikalniji britanski premijer u posljednjih nekoliko desetljeća: "Ne pridržava se dogovara, radikalan je u svojim političkim idejama, a u isto vrijeme ne adresira ključne probleme koji muče britanske građane. Volio bih da je povod ovom glasanju bio baš neki od tih velikih problema, no bio je 'partygate' - Johnsonovo nepridržavanje vlastitih pravila o lockdownu i laganje o tome."