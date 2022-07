Vlada priprema nove preporuke za štednju energije

Podijeli:







Izvor: N1

Europska komisija jučer je iznijela okvirni plan za uštedu energije i to 15 posto od kolovoza ove do kraja ožujka iduće godine. Odgovor je to na dio problema oko opskrbe plina koji stiže iz Rusije. Iako će se konkretni zaključci znati nakon utorka kada se u Briselu sastaju ministri energetike, jasno je da Europu čeka teška i izazovna zima. Gdje je tu Hrvatska? I naši će i veliki i mali potrošači trebati štedjeti na energiji, a Vladine preporuke bit će poznate idući tjedan.