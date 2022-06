Velika politička drama u “Malom mistu” ili “kuhanje” izbora u Trilju

Podijeli:







Izvor: N1

"Umjesto da drugi put predloži proračun nakon što ga je odbilo Gradsko vijeće, gradonačelnik Bugarin inicirao je protuzakonito prijevremene izbore za to isto Vijeće", priča predsjednica Gradskog vijeća Trilja Žana Majić. "Ministar Malenica podržao ga je u ekspresnom roku, dok na našu predstavku nije odgovorio do danas." No gradonačelnikova oporba, koja ima većinu u Vijeću, obratila se Visokom upravnom sudu, koji je poništio odluku o novim izborima. Ali priča ne staje ni sada - gradonačelnik ne odustaje od novih izbora i traži obnovu postupka s ciljem raspuštanja Vijeća. "U međuvremenu, Trilj se nalazi u situaciji koju zakon ne predviđa, ja mislim da je trenutno financiranje nelegalno, dok nas gradonačelnik ignorira i, kako sam piše na društvenim mrežama, 'kuha' izbore!"