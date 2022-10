U Primorsko-goranskoj županiji 2500 umirovljenika radi uz pola mirovine

Podijeli:







I dalje obilježavamo međunarodne dane starijih osoba. U Rijeci je gradska vlast obećala i nadalje pomagati one s najnižim mirovinama te, uz subvenciju prehrane, plaćati dodatak do cenzusa od 1700 kuna. Vladina pomoć u energetskoj krizi, tvrde, nije dovoljna. U Primorsko-goranskoj županiji gotovo 2 i pol tisuće umirovljenika radi uz pola mirovine, no stvarni broj umirovljenika koji moraju raditi da bi doslovce preživjeli najmanje je dvostruko veći. No, umirovljenici se ne daju. Rade, nerijetko s mnogo većom energijom od mlađih sugrađana. Kružna ulica. Jedan od 16 riječkih klubova za umirovljenike. Obično je pun, sada tek jedan barba čita već stare vijesti. Tih, ali nije depresivan.

