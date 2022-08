U požaru kod Dubrovnika smrtno stradao vatrogasac

Podijeli:







Izvor: N1

Sa zvukom sirene 42-godišnji Goran Komlenac došao je do vatrogasnog doma u Orašcu kraj Dubrovnika kako bi pomogao u gašenju požara. No on je za njega bio koban. Nije se vratio među kolege vatrogasce, koji su ga krenuli tražiti da bi nakon sat vremena ustanovili da je poginuo. Okolnosti nesreće se istražuju, a Vlada obećava pomoć obitelji. Goran je iza sebe ostavio suprugu i dvoje male djece.