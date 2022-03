Tko odlazi iz Vlade i tko tek treba doći?

Podijeli:







Izvor: N1

Bit će rekonstrukcije - kada i kako će biti izvedena odlučit će premijer - poruka HDZ-a i partnera. I to nakon vijesti da bi zbog slučaja ministrice Nataše Tramišak moglo doći do pobune u slavonskom krilu stranke predvođenim Ivanom Anušićem. U mđuvremenu, dok HDZ-ovci zasjedaju u Karlovcu, ministrica se ispričala premijeru što ga nije obavijestila o prijetnjama, Anušić će u razgovoru za N1 objasniti kako on ne ruši svoj u Vladu - a neki članovi kabineta već se sami nude za odlazak ne bi li premijeru olakšali posao.